Doğalgaz depolamada genişleme yatırımları devam ediyor! Hedef 5,4 milyar metreküp
Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla doğalgaz arz güvenliğini artırmak için ciddi adımlar atıyor. Sadece doğalgaz girişlerinde değil depolama alanında da yatırımlar son hız devam ederken, 1.2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'te 5.4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor.
Özellikle geçen yıl devreye alınan ve Türkiye'nin ilk Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) Gemisi Ertuğrul Gazi de bu yatırımlar arasında başı çekiyor. Hatay Dörtyol'da hizmet eden Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi'nin yanında bu yıl sonunda açılması planlanan Saros FSRU projesi de doğal gaz giriş noktasının çeşitlendirilmesinde kritik rol oynayacak.
5.4 MİLYAR METREKÜP
Sadece doğal gaz girişlerinde değil depolama alanında da yatırımlar son hız devam ediyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde genişleme çalışmalarıyla 1.2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'te 5.4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor.
SİLİVRİ TAM GAZ
Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de halihazırda 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan genişleme çalışmalarında yeni yüzey tesislerine boru inşası, deniz platformların inşası ve kuyu sondajların yapılması yer alıyor. Şu an iki deniz platformunun inşası tamamlandı. Bu platformlar üzerinde her birinde 9 olmak üzere toplamda 18 kuyunun sondajı gerçekleşti. Bu kuyulardan ikisinde ise gaz akış (gaz yakma) testi başarıyla tamamlandı. Böylece genişleme çalışmalarında kritik bir viraj geçilmiş oldu. Çalışmalarla 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe çıkacak. Mart 2022 sonu itibarıyla yüzde 60'ı tamamlanan projenin 2022 yılı içerisinde bitmesi hedefleniyor.
HEDEF ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAK
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri'deki çalışmaları yakından takip ettiğini ve ekiplerden haftalık rapor aldığını söyledi. Türkiye'nin doğal gazda yüzde 99 dışa bağımlı olduğunu ifade eden Dönmez, şunları kaydetti: "Bu anlamda ya keşif yapacaksınız ya da böyle depoların sayısını artıracaksınız. Hamd olsun biz ikisini de yapacak güçteyiz. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. Tüm bunlardaki hedefimiz doğal gazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak." Dönmez, son yıllarda yapılan yatırımlarla enerji arz güvenliğinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekti.
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