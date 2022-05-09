Doğalgaz depolamada genişleme yatırımları devam ediyor! Hedef 5,4 milyar metreküp





SİLİVRİ TAM GAZ

Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de halihazırda 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan genişleme çalışmalarında yeni yüzey tesislerine boru inşası, deniz platformların inşası ve kuyu sondajların yapılması yer alıyor. Şu an iki deniz platformunun inşası tamamlandı. Bu platformlar üzerinde her birinde 9 olmak üzere toplamda 18 kuyunun sondajı gerçekleşti. Bu kuyulardan ikisinde ise gaz akış (gaz yakma) testi başarıyla tamamlandı. Böylece genişleme çalışmalarında kritik bir viraj geçilmiş oldu. Çalışmalarla 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesi de 75 milyon metreküpe çıkacak. Mart 2022 sonu itibarıyla yüzde 60'ı tamamlanan projenin 2022 yılı içerisinde bitmesi hedefleniyor.