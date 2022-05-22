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Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs enflasyon oranı TÜFE emekli, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok konuda belirleyici olduğundan, Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini en çok merak edilenler arasında yer aldı. Bilindiği üzere enflasyon rakamları TUİK tarafından açıklanıyor. Gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. .Mayıs ayının sonuna yaklaşırken, enflasyon beklentisi ve tahmini oluşmaya başladı. Emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde ödemeleri etkileyen Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından açıklanacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

2022 YILININ İLK 4 AYI İÇİN ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ VE TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor. Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' henüz yayımlanmadı. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; ise aylık bazda Mayıs enflasyon tahmini yüzde 2,86 oldu. Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandığında bu rakamlar revize edilecek.

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