Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs enflasyon oranı TÜFE emekli, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok konuda belirleyici olduğundan, Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini en çok merak edilenler arasında yer aldı. Bilindiği üzere enflasyon rakamları TUİK tarafından açıklanıyor. Gözler gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. .Mayıs ayının sonuna yaklaşırken, enflasyon beklentisi ve tahmini oluşmaya başladı. Emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde ödemeleri etkileyen Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından açıklanacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.
NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.
2022 YILININ İLK 4 AYI İÇİN ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ VE TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor. Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' henüz yayımlanmadı. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; ise aylık bazda Mayıs enflasyon tahmini yüzde 2,86 oldu. Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandığında bu rakamlar revize edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? DGS para yatırma işlemi ne zaman bitecek?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, kaç olacak? TUİK Mayıs ayı TEFE-TÜFE, kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Açık cezaevi izinleri son dakika açıklaması: Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, 31 Mayıs'ta bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri ne zaman, ayın kaçında bitiyor?
- Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı giriş beligesi ne zaman açıklanaak? MEB sınav takvimi açıklandı
- Polis tayinleri heyecanla bekleniyor! 2022 EGM polis tayin ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI! Kerem Aktürkoğlu transfer mi oldu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı?
- BİM personel alımı ilanı güncellendi! 2022 BİM iş başvurusu nasıl yapılır? Şoför, satış elemanı, muhasebe uzmanı...
- Selçuk Tepeli kovuldu mu? Selçuk Tepeli'nin bardak videosu sonrası işine son mu verildi? FOX TV Ana Haber'den kovuldu mu?
- 3600 ek göstergede formül netleşiyor: Memur ve emeklinin beklediği haber geldi! 600-800 puan eklenecek! Üç ara kademede...
- %0,89, %0,99 konut kredisi şartları belirlendi! Düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? Tüm detaylar...
- EKPSS tercih takvimi açıklandı mı? 2022 2. engelli memur tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM son açıklamalar...
- ÖSYM tarihi duyurdu: KPSS başvurusu başladı mı? 2022 lise, ön lisans, lisans KPSS başvuruları ne zaman? Sınav ücreti...