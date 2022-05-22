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Bodrum’da sezon açıldı fiyatlar yine gündemde! Plaj ücreti 10 bin euro, lahmacun 200 lira

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 22.05.2022 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
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Bodrum’da sezon açıldı fiyatlar yine gündemde! Plaj ücreti 10 bin euro, lahmacun 200 lira

Muğla Bodrum’da tatil sezonu başlarken, aşırı fiyatlar cep yakıyor. Özel plajlara giriş ücretleri 150 TL’den başlarken, talebe göre özel localarda bu ücret geçen yıl yüksek sezonda olduğu gibi bu sene de 10 bin euroya kadar yükseliyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 lira, hamburger de içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 - 200 lira arasında değişiyor.

Dünyanın en gözde turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz mevsiminin başlamasıyla plaj ve otellerde yoğunluk başladı.

Hizmet kalitesine göre farklı ücret tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor.

LAHMACUN 200 TL

Bu kapsamda, Bodrum'da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor.

Verilen hizmetin kalitesine göre bu fiyat artıyor.

Özel plajlardaki locaların ise geçen sene yüksek sezonda 10 bin euroya kadar çıkan fiyatlarının bu yıl da aynı olması bekleniyor.

Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında satışa sunuluyor.

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