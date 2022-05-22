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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Marmaray açıklaması!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Marmaray açıklaması!

Son dakika haberine göre: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Marmaray açıklaması geldi. Karaismailoğlu, "İstanbullular Marmaray'ı sevdi, 700 milyon kişi Marmaray ile seyaha etti. Açıldığı günden bu yana Marmaray 258 milyon kilometre yol katederek dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu." ifadelerini kullandı.

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