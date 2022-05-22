Güneydoğu otelleri doldu taşıyor! Bölgeye akın var





BÖLGEYE AKIN VAR

2019'da bölge doluluk oranlarının ortalama yüzde 80'lerde seyrettiğini belirten turizmciler, pandeminin ardından bölgeye adeta akın olduğunu söylüyor. "O yıla göre doluluklarda yüzde 10'luk bir artış var" diyen sektör oyuncuları, oda fiyatlarının da arttığına dikkat çekiyor. TL bazında fiyatlama yapılan bölgede gecelik oda fiyatları iki katına çıkmış durumda. Esnafın da yüzünü güldüren turist talebi haziran ayında da devam edecek. Temmuz ağustosta sıcakların etkisiyle doluluklar yüzde 50-60'a gerilese de eylül-ekimde dolulukların yüzde 80'i aşacağı öngörülüyor.