0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?
0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık, konut finansmanı projesine ilişkin yaptığı paylaşımda detaylara yer verdi. Peki, 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?
0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi hakkında paylaşımda bulundu. Peki, 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?
İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları:
Konut Finansman Paketleriyle vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmak hedeflenmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları
Bu kapsamda; konut sahibi olmayan vatandaşlarımızın ilgili paketlerden faydalanmaları amacıyla kullandırım esasları belirlenmiş olup, bankalar finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri alacaklardır.
İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI
1-İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.
2-Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.
3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.
4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları
5-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.
6-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.99 faiz oranı uygulanacaktır.
7-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.
8-Vatandaşlarımız bu paketten yalnıza bir kez yararlanabilecektir.
GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI
1-Genişletilmiş konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir. Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.
2-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.
3-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.
4-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.
5-Bu destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlarımız yararlanabilir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları
6-7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
7-Başvuru sahipleri, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya DTH/altın hesaplarını aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapacaklardır.
8-Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek olup, döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretle konusunda yine TCMB çalışma yapacaktır.
9-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.89 faiz oranı uygulanacaktır.
10-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.
11-Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir
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- 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?
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