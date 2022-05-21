FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı belli oldu mu?
FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte Başkan Powell, faizlerde arttırım mesajı verirken bu açıklamanın piyasalarda etkileri görülmeye başlandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı belli oldu mu?
FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılda 9 kez düzenlenen toplantıya geri sayım sürerken özellikle kripto para, altın, petrol gibi tüm piyasalarda hareketlilik başladı. Son açıklamada bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı belli oldu mu?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED'in ilk toplantısı 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı.
İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti.
Son olarak üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı.
2022 Haziran Fed toplantısı ise 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.
FED FAİZ ARTTIRIMI MESAJINI VERDİ!
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.
Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.
Bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğuna dikkat çeken Powell, şunları söyledi:
"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz." Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki karantinalar gibi ABD dışındaki gelişmelerin de ekonomide belirsizliğe neden olduğuna işaret eden Powell, bunların büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı yönlü baskılayabileceğini söyledi. Fed son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan arttırmıştı.
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