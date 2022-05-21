FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılda 9 kez düzenlenen toplantıya geri sayım sürerken özellikle kripto para, altın, petrol gibi tüm piyasalarda hareketlilik başladı. Son açıklamada bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı belli oldu mu?