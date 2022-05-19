İstanbul Finans Merkezi için yasa teklifi hazırlandı! 120 bin kişilik istihdam sağlanacak
Son dakika haberine göre: Yıllık işlem hacminin ilk etapta 15 milyar dolar olması planlanan İstanbul Finans Merkezi'nin altyapısı için yasa teklifi hazırlandı. Merkezdeki şirketlerin kazancının yüzde 75’i vergiden indirilecek. İFM'nin hedefi, 10 yıl içinde dünyanın ilk 10 finans merkezi arasına girmek. Bu büyüme neticesinde, 120 bin kişilik istihdam sağlanacak.
İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi. AK Parti ve ilgili kurumların uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yasa teklifi hazırlandı. Teklifin önümüzdeki ay TBMM'ye sunulması ve tatilden önce yasalaştırılması hedefleniyor.
EN GÜVENLİ YER OLACAK
İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte yatırımcılardan büyük ilgi göreceği hesap ediliyor. AK Parti kurmayları, "Pandemi sonrasında tedarik zinciri kırıldı. Uzakdoğu cazibesini kaybetti. Rusya-Ukrayna savaşı da buna eklenince İFM çok avantajlı bir hale geldi. Yatırımcı güvenli bir liman arar.
Türkiye'nin pandemi ve savaş sonrası pozisyonu ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu" değerlendirmesi yaptı. İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte çekeceği sermayenin ne kadar olacağı ile ilgili de hesaplamalar yapılıyor. İlk etapta yıllık 15 milyar dolarlık iş hacmi olacağı düşünülüyor.
Finans merkezi bölgesindeki altyapı ve üst yapı Varlık Fonu tarafından kurulan bir şirket tarafından yürütülecek. Merkezde katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemler ise "Tek Durak Büro"lar tarafından gerçekleştirilecek. Bu bürolar, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yönetilecek.
İNDİRİMLER VE DESTEKLER
İstanbul'un yatırımcı için cazip hale gelmesi, dünyadaki diğer rakiplerine göre tercih edilebilmesi için bazı kolaylıklar da sağlanacak. Merkezde faaliyet gösterecek şirketlerin elde ettikleri kazancın yüzde 75'i kurum kazancından indirilecek. Ayrıca KDV ve istihdama ilişkin de bazı indirimler yapılacak.
HEDEF 10 YILDA İLK 10
İstanbul'u dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İFM projesi, 15 yıl sonunda Türkiye ekonomisine 250 milyar dolar gelir etkisi ve 160 milyar dolar düzeyinde bir katma değer sağlayacak.
Projedeki 1.5 milyon metrekare kiralanabilir alanda bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, varlık yönetimi ve danışmanlık sektörlerinin 1.000'den fazla oyuncusu faaliyette bulunacak. Yıllık 2 milyar dolar seviyesindeki finansal hizmet ihracatının 16 milyar dolar seviyelerine ulaşacağı hesaplanıyor.
Bu büyüme neticesinde, 120 bin kişilik istihdam sağlanacak. İFM'nin hedefi, 10 yıl içinde dünyanın ilk 10 finans merkezi arasına girmek.
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