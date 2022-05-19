0,99 kredi ne zaman başlayacak? 0,99 düşük faizli konut kredisi için başvuru şartları açıklandı mı?
0,99 kredi ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konutta 3 ayrı paketin devreye konduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut destek paketlerinin detayları duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor. Peki, 0,99 kredi ne zaman başlayacak? 0,99 düşük faizli konut kredisi için başvuru şartları açıklandı mı?
0,99 kredi ne zaman başlayacak? 0,99 düşük faizli konut kredisi için başvuru şartları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 0,99 kredi için geri sayım başladı. Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile gündeme geldi. Konut finansmanında 3 yeni paketi devreye koyduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacağını bildirdi. Peki, 0,99 kredi ne zaman başlayacak? 0,99 düşük faizli konut kredisi için başvuru şartları açıklandı mı?
İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ
"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.
0,99 KREDİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
0,99 kredi başvurusu finansman hazırlıklarının tamamlanmasının ardından bankalar tarafından kamuya duyurulacak.
KREDİ GERİ ÖDEMESİ
Çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı hesapladık. 100 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 1359 lira oluyor.
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