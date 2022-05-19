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Rusya’dan dolar ve euro dışında "döviz" kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Rusya’dan dolar ve euro dışında döviz kararı

Rusya Merkez Bankası, dolar ve avro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığını bildirdi.

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