18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri YUVAM hesapları için yeni adım! Uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek

YUVAM hesapları için yeni adım! Uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2022
ABONE OL
YUVAM hesapları için yeni adım! Uzaktan kimlik tespitiyle açılabilecek

Son dakika haberine göre: Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları kapsamında uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri kabulüne imkan sağlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA