Motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Motorin ve benzine zam var mı? Brent petrolün varil fiyatı, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki olumlu seyir sonrası 111 dolara geriledikten sonra, bugün uluslararası piyasalarda 112,06 dolardan işlem görüyor. Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle brent petrolde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Peki, motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

NTV'nin haberine göre, benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte 18 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları: