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Motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022
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Motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorine zam var mı? Rusya-Ukrayna savaş sonrası brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü değişkenlik devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli benzine 1 lira 68 kuruş zammın ardından yeni bir zam olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

Motorin ve benzine zam var mı? Brent petrolün varil fiyatı, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki olumlu seyir sonrası 111 dolara geriledikten sonra, bugün uluslararası piyasalarda 112,06 dolardan işlem görüyor. Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle brent petrolde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Peki, motorin ve benzine zam var mı? 18 Mayıs benzin, mazot ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

NTV'nin haberine göre, benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte 18 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları:

18 Mayıs İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22,84 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.09 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.43 TL

18 Mayıs Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.94 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.17 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.47 TL

18 Mayıs İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.95 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.18 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.18 TL

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 112,06 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 115,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 112,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,06 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentileri etkili oldu.

Salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Şanghay'da bugün de karantina bölgeleri dışında vakaya rastlanmadı. Şehir yönetimi dün 16 ilçede, karantinaya alınan ve kapalı devre salgın koruma tedbirlerinin uygulandığı bölgeler dışında yayılmanın kesildiği, "sosyal sıfır Kovid" hedefine ulaşıldığını bildirmişti.

Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen "düşük riskli" bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mayıs'tan itibaren yeniden açılmıştı.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 445 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 533 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki azalış öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde, özellikle Macaristan'ın karşı çıkması nedeniyle hala uzlaşma sağlayamaması ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." ifadesini kullanmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 113,22 ile 114,31 dolar aralığının direnç, 111,47 ile 110,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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