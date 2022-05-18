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THY başarıya doymadı! 4 ödül birden

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2022
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THY başarıya doymadı! 4 ödül birden

Türk Hava Yolları, aldığı finansal kararlarıyla küresel havacılık endüstrisinde öncü taşıyıcı olmaya devam ediyor. THY, Airline Economics ve Airfinance Journal tarafından dört ayrı finansman ödülüne layık görüldü.

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