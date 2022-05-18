Luna coin düşüşü sürecek mi, artacak mı? Luna coin yakım yapacak mı? Kurucusundan hamle geldi...

TETHER'DEKİ HACİM KAYBI YATIRIMCILARI TEDİRGİN EDİYOR

Öte yandan kripto para borsalarında en çok işlem yapılan sabit coin Tether'de gerçekleşen hacim kaybı yatırımcıları tedirgin ediyor. Yatırımcılar geçen hafta Tether'den 7 milyar dolar çekti. CryptoCompare verilerine göre 12 Mayıs'tan bu yana Tether'in piyasa değeri yüzde 9 düşüşle 76 milyar dolara geriledi.

UST'nin sabitliğinin bozulmasının ardından Tether'in fiyatı geçtiğimiz hafta 0.95 dolara kadar gerilemişti. Bu gelişme kripto para piyasasında panik havasının oluşmasına yol açsa da Tether'in fiyatı kısa süre içerisinde toparlanarak tekrardan 1 dolar seviyesine ulaşmıştı.