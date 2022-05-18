Luna coin düşüşü sürecek mi, artacak mı? Luna coin yakım yapacak mı? Kurucusundan hamle geldi...
Luna coin düşüşü sürecek mi, artacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Terra LUNA Coin yüzde 99.99 düşerek buhar olurken, 1 dolara endeksli olması gereken TerraUSD stabil coinindeki düşüş bir türlü durdurulamadı. İlgili coinleri birçok kripto para borsaları işlemlerini durdurarak liste dışı bıraktı. Peki, Luna coin düşüşü sürecek mi, artacak mı? Luna coin yakım yapacak mı? Kurucusundan hamle geldi...
Luna coin düşüşü sürecek mi, artacak mı? Luna coin yakım yapacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devasa getireler, fiyat artışları kripto para piyasalarında oluşan bir balonu işaret ediyordu. Nitekim aylarda ve özellikle son 1 haftada yaşananlar finansal piyasalarda unutulmayacak olaylara neden oldu. Türkiye'de her 12 kişiden birinin işlem yaptığı kripto para piyasasında 280 milyar dolar buharlaştı. Peki, Luna coin düşüşü sürecek mi, artacak mı? Luna coin yakım yapacak mı? Kurucusundan hamle geldi...
Kripto para piyasası sabit coin UST'nin 9 Mayıs tarihinde değerinin 1 doların altına inmesiyle birlikte büyük bir çöküş yaşamıştı. LUNA Vakfı tarafından 1 dolar olarak teminat gösterilen UST'nin değeri hızla düşüş kaydetmişti.
Luna Vakfı 9-10 Mayıs tarihlerinde UST'nin tekrardan 1 doların üzerine çıkabilmesi için Bitcoin satışı gerçekleştirmişti. Vakıf geçtiğimiz gün sadece 313 adet Bitcoin rezervinin bulunduğunu açıkladı.
DEV SATIŞ BITCOIN'DEKİ DÜŞÜŞÜ TETİKLEDİ
Luna Vakfı ocak-mayıs döneminde 3.2 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıklamıştı. Ayrıca şirketin 10 milyar dolarlık Bitcoin alma hedefi de bulunuyordu. Luna Vakfı elinde tuttuğu 3 milyar dolardan fazla rezervi satarak Bitcoin'deki sert düşüşü tetikledi. Vakfın sadece 87 milyon dolarlık rezervi kaldı.
İŞTE DEĞERİ SIFIRA İNEN LUNA'YI KURTARMA PLANI
Geçtiğimiz hafta 87 dolardan işlem gören ve en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasında yer alan LUNA, UST'nin sabitliğini kaybetmesi sonrası rekor miktarda piyasaya sürüldü. Arz arttıkça LUNA hızla düşüşe geçti ve fiyat neredeyse sıfıra indi. Böylece ilk 10'da yer alan LUNA en yüksek hacimli kripto paralar arasında 53. sıraya düştü.
Terra'nın kurucusu ve CEO'su Do Kwon geçtiğimiz gün LUNA'yı kurtarma planını duyurdu. Kwon, LUNA'yı UST'den ayırarak yeni bir blockchain ağı olarak çatallandırmayı önerdi.
Geçtiğimiz hafta UST'yi kurtarmak için LUNA'dan vazgeçen Kwon, yaptığı yeni açıklama ile birlikte tekrardan LUNA'yı yeni bir blockchain ağı ile kurtarmayı amaçlıyor.
Kwon'un önerisine göre piyasada halen dolaşımda olan LUNA tokenleri, LUNA Classic (LUNC) olarak yoluna devam edecek.
Yeni LUNA'lar, LUNA Classic stakerlarına, LUNA Classic ve UST sahiplerine, Terra Classic'in geliştiricilerine airdrop ile gönderilecek.
BINANCE CEO'SU KURTARMA PLANINA SICAK BAKMIYOR
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance CEO'su Changpeng Zhao, LUNA'nın yeni bir blockchain ağı ile kurtarılma planına sıcak bakmıyor. Zhao'ya göre bu durum LUNA değerini artırmayacak.
TETHER'DEKİ HACİM KAYBI YATIRIMCILARI TEDİRGİN EDİYOR
Öte yandan kripto para borsalarında en çok işlem yapılan sabit coin Tether'de gerçekleşen hacim kaybı yatırımcıları tedirgin ediyor. Yatırımcılar geçen hafta Tether'den 7 milyar dolar çekti. CryptoCompare verilerine göre 12 Mayıs'tan bu yana Tether'in piyasa değeri yüzde 9 düşüşle 76 milyar dolara geriledi.
UST'nin sabitliğinin bozulmasının ardından Tether'in fiyatı geçtiğimiz hafta 0.95 dolara kadar gerilemişti. Bu gelişme kripto para piyasasında panik havasının oluşmasına yol açsa da Tether'in fiyatı kısa süre içerisinde toparlanarak tekrardan 1 dolar seviyesine ulaşmıştı.
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