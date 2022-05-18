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Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi: İlk 5 madde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi: İlk 5 madde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 5 madde kabul edildi.

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