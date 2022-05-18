Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Gelir Daire Başkanlığı vatandaşlar için broşür hazırladı





RUSLAR KONUT ALIMINDA İLK KEZ ZİRVEDE

Türkiye genelinde konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 artarak 133 bin 58 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ilk 4 ayda ise yüzde 48.9 artarak 20 bin 791 oldu. Böylece yabancıya satışta hem aylık hem de 4 aylık rekor kırılmış oldu.