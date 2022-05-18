Gayrimenkul alıp satarken dikkat! Gelir Daire Başkanlığı vatandaşlar için broşür hazırladı
Son dakika haberine göre: Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul alım-satımında ince noktalara dikkat çeken bir broşür hazırladı. Gayrimenkul alım satımı organizasyon içinde yürütülüyorsa ticari kazanç sayılıyor. Bir bedeller ödeyerek elde edilen gayrimenkulün 5 yıl içinde elde edilmesi durumunda elde edilen kazanç ise değer artış kazancı sayılıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul alım-satımında ince noktalara dikkat çeken bir broşür hazırladı. Satın aldığı evi beş yıldan önce satanların istisna tutarının üzerinde kazanç elde etmesi durumunda değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekiyor.
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Alınan tarihten itibaren 5 yıl içinde satışa gidilmesi durumunda tapudaki alış bedelini gerçek bedeli üzerinden göstermek gerekiyor. Maliye'ye beyanda bulunmayan, düşük değerden gösterenler ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Tapu kayıtları ile banka hesabı arasında fark çıkarsa cezai işlem yapılıyor. Tapu kayıtları ile kredi kullanıldıysa aradaki fark kolayca tespit edilebiliyor.
Tapuda görünen satış değeriyle fiili satış değeri arasındaki farkı tespit ettiğinde konut satıcısına yüklü cezalar kesiyor. Gayrimenkul satışından doğan değer artış kazancının 25 bin lirası bu yıl için gelir vergisinden istisna tutuluyor.
TİCARİ KAZANÇ SAYILIYOR
Gayrimenkul alım satımı organizasyon içinde yürütülüyorsa ticari kazanç sayılıyor. Bir bedeller ödeyerek elde edilen gayrimenkulün 5 yıl içinde elde edilmesi durumunda elde edilen kazanç ise değer artış kazancı sayılıyor. Değer artışı kazancında vergilendirilecek kazanca "safi değer artışı" deniliyor.
RUSLAR KONUT ALIMINDA İLK KEZ ZİRVEDE
Türkiye genelinde konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 artarak 133 bin 58 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ilk 4 ayda ise yüzde 48.9 artarak 20 bin 791 oldu. Böylece yabancıya satışta hem aylık hem de 4 aylık rekor kırılmış oldu.
Rusların Türkiye'den aldığı konut sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 186.6 artarak 1.152 adede ulaşırken, Rusya vatandaşları konut alan yabancılar listesinde ilk kez zirveye çıktı.
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