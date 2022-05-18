Tarım sektörüne üç önemli destek! Elektrik faturaları hasattan sonra ödenecek

Bu kapsamda elektrik bedellerinin her ay yerine 6 aylık periyotlarla alınması gündeme geldi. Dağıtım şirketlerinin bu durumda, belli bir oranda düşük faiz uygulaması taleplerinin olduğu da belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bakanlık ve dağıtım şirketleri arasında protokol yapılması bekleniyor.