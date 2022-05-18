Tarım sektörüne üç önemli destek! Elektrik faturaları hasattan sonra ödenecek
Son dakika haberine göre: Pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı ve iklim değişiklikleri nedeniyle tarımda yaşanan sıkıntılar tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye bu yöndeki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için art arda adımlar atıyor. Üreticinin elektrik bedelini hasattan sonra ödemesi için faturanın 6 ayda bir alınması planlanıyor. Sulamada kullanılan elektriğe indirim ve temel girdilere daha yüksek destek verilmesi gündemde.
6 AYDA BİR TAHSİLAT
Tarım sektörü ve AK Parti tabanının son dönemdeki en önemli taleplerinden biri çiftçilerin elektrik borçları ile ilgili oldu. Tarımla uğraşanların elektrik bedellerinin hasattan sonra ödenmesi yönündeki talepler üzerine çalışma başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın organizatörlüğünde elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapıldı.
Bu kapsamda elektrik bedellerinin her ay yerine 6 aylık periyotlarla alınması gündeme geldi. Dağıtım şirketlerinin bu durumda, belli bir oranda düşük faiz uygulaması taleplerinin olduğu da belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bakanlık ve dağıtım şirketleri arasında protokol yapılması bekleniyor.
ELEKTRİKTE İNDİRİM MASADA
TABANDAN gelen bir başka talep ise sulamada kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapılması yönünde. Ancak dağıtım şirketleri buna sıcak bakmıyor. Bütçeye maliyetinin de oldukça yüksek olacağı hesaplanıyor. Ayrıca indirimli elektrik için yasa değişikliği de gerekiyor.
TEMEL GİRDİYE YÜKSEK DESTEK
TEMEL girdilere daha yüksek destek verilmesi çalışması bir süredir devam ediyor. Bunun hızlandırılarak hayata geçirilmesi isteniyor. Sektör temsilcileri ile bu konuda görüşmeler yapılıyor. Aksi takdirde "hükümet destekten vazgeçti, azalttı" gibi endişelerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.
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