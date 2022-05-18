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İstanbul'da taksi ve minibüsler için flaş karar! Yaş sınırları yeniden belirlendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2022
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İstanbul’da taksi ve minibüsler için flaş karar! Yaş sınırları yeniden belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ticari amaçla yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların yaş sınırları yeniden düzenlendi.

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