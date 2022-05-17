Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigaraya zam gelecek mi? Bu yıl üç kez zamlanan sigara fiyatlarında bir artış daha gündemde. Sosyal medyada çıkan iddiaların ardından sigara fiyatlarına 9 TL zam gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Güncel sigara fiyatları ve zam konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...
Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? Yılbaşından bu yana sigara fiyatlarına toplam 6 lira zam yapıldı. Mayıs ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sigaraya bir zam daha yapılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına 9 TL zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...
SİGARAYA 9 TL ZAM GELECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama geldi. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İşte 17 Mayıs 2022 tarihli sigara fiyatları zamlı güncel liste:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
- Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?
- Metrelerce havaya uçarak yere düştü! Feci kaza kamerada!
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 17 Mayıs Survivor hangi yarışmacı elendi? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması...
- MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? Yaz okulunda hangi dersler olacak? MEB açıkladı...
- Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı'dan altın fiyatları canlı veriler: 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak?
- Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
- 1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram keşfet neden değişti, ne zaman düzelecek? 16 Mayıs Instagram erişim sorunu