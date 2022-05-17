Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? Yılbaşından bu yana sigara fiyatlarına toplam 6 lira zam yapıldı. Mayıs ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sigaraya bir zam daha yapılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına 9 TL zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

SİGARAYA 9 TL ZAM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama geldi. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 17 Mayıs 2022 tarihli sigara fiyatları zamlı güncel liste: