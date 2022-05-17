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Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam gelecek mi? Bu yıl üç kez zamlanan sigara fiyatlarında bir artış daha gündemde. Sosyal medyada çıkan iddiaların ardından sigara fiyatlarına 9 TL zam gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Güncel sigara fiyatları ve zam konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? Yılbaşından bu yana sigara fiyatlarına toplam 6 lira zam yapıldı. Mayıs ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sigaraya bir zam daha yapılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına 9 TL zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

SİGARAYA 9 TL ZAM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama geldi. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 17 Mayıs 2022 tarihli sigara fiyatları zamlı güncel liste:

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 26 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 26 TL

Winston: 27 TL

Winston Xsence Black&Gray: 28 TL

Camel Slender: 25,50 TL

Camel: 26 TL

Monte Carlo: 25,50 TL

LD: 25,50 TL

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL

Kent Slims: 29 TL

Rothmans: 25,50 TL

Tekel 2000: 25,50 TL

Tekel 2001: 25,50 TL

Viceroy: 26,00 TL

Pall Mall: 26,00 TL

Samsun: 26,00 TL

Maltepe: 26,00 TL

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 27 TL

Marlboro Touch: 28 TL

Marlboro: 29 TL

Parliament: 29,50 TL

Parliament Midnight Blue: 28,50 TL

Muratti: 27 TL

Muratti Blu: 26 TL

Lark: 26 TL

Chesterfield: 25,50 TL

L&M: 25,50 TL

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