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TÜİK, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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TÜİK, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sınavla 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular, istenilen belgelerle en geç 1 Haziran mesai bitimine kadar gerçekleştirilecek.

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