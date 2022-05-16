Yayla Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayla Agro Gıda, 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 'Sabit Fiyatla Talep Toplama' yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzında 2,6 kat talep aldı. Halka arz büyüklüğü 887,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Peki, Yayla Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...