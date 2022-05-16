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Yayla Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Yayla Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...

Yayla Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayla Agro halka arzında 12,50 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 42,6 milyon lira ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 28,4 milyon lira olmak üzere toplam 71 milyon adet payın satışı gerçekleştirildi. Peki, Yayla Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...

Yayla Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayla Agro Gıda, 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 'Sabit Fiyatla Talep Toplama' yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzında 2,6 kat talep aldı. Halka arz büyüklüğü 887,5 milyon TL olarak gerçekleşti. Peki, Yayla Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...

YAYLA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlanmıştır. Halka arz sonucunda 12,50 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 42.600.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 28.400.000 TL olmak üzere toplam 71.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 14.691.163 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20,69'una denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, toplam 22.878.837 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %32,22'sine denk gelen paylar Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar'a, 30.530.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %43,00'üne denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve 2.900.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %4,08'ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılmıştır.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 11-12-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıda ve ekte yer almaktadır.

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