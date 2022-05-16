Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? 16 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi...
Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrasında yeni zam iddiaları merak ediliyor. Hal böyle olunca, "Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? 16 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi...
Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının başında yeniden zamlanan tütün ürünlerinin kullanıcıları yeniden zam geleceği iddialarıyla beraber zam ile ilgili gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? 16 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi...
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...
İşte yeni fiyat listesi;
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Marlboro: 29,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston Slender: 26 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
LD: 25,5 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
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