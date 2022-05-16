Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının başında yeniden zamlanan tütün ürünlerinin kullanıcıları yeniden zam geleceği iddialarıyla beraber zam ile ilgili gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? 16 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi...