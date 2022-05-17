Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı'dan altın fiyatları canlı veriler:17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yepyeni bir haftaya başlarken piyasalarda da haftanın ilk işlem gününde özellikle altın fiyatları gündeme geliyor. Saatler 07.00'ı gösterirken canlı verilerine göre; altının gram fiyatı bugün 901 TL'den işlem görüyor. Peki, 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?