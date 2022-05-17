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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı'dan altın fiyatları canlı veriler: 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı'dan altın fiyatları canlı veriler: 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı’dan altın fiyatları canlı veriler: 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın ilk gününde geçtiğimiz haftaki 900-915 TL bandının sakinliğini koruyan altının önümüzdeki günlerde izleyeceği yön merak ediliyor. Bilindiği gibi FED kararınını etkisiyle yatırım aracı, üç ayın dip rakamına ulaşmıştı. Peki, 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı'dan altın fiyatları canlı veriler:17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yepyeni bir haftaya başlarken piyasalarda da haftanın ilk işlem gününde özellikle altın fiyatları gündeme geliyor. Saatler 07.00'ı gösterirken canlı verilerine göre; altının gram fiyatı bugün 901 TL'den işlem görüyor. Peki, 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 829 TL

SATIŞ: 859 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.942

SATIŞ: 6.019

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.976

SATIŞ: 3.020

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.488

SATIŞ: 1.510

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 901,62

SATIŞ: 901,78

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