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Benzine zam gelecek mi? 16 Mayıs LPG, mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Benzine zam gelecek mi? 16 Mayıs LPG, mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Benzin ve LPG'ye zam yapılacağı iddia edilirken, güncel akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu da araştırılmaya başlandı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, benzine zam gelecek mi? 2022 LPG, mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 16 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...

LPG, mazot ve benzin fiyatları ne kadar? Akaryakıt zammı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri gibi etkenlerden dolayı akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Benzin ve LPG'ye zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, benzine zam gelecek mi? 2022 LPG, mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

BENZİN VE LPG'YE ZAM VAR MI?

NTV'nin haberine göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş, LPG'ye de 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

16 Mayıs İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21,15 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.09 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

16 Mayıs Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.25 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.17 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.07 TL

16 Mayıs İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 21.26 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.18 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.79 TL

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 109,88 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,88 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 111,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,50 düşüşle 109,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının sebep olduğu ekonomik gerilemeye yönelik endişeler ve petrol talebinde düşüş beklentisi etkili oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'in nisan ayı perakende satışları yıllık bazda yüzde 11,1 gerilerken, sanayi üretimi artış beklentisine karşın yüzde 2,9 düştü. Analistler, söz konusu verilerin durgun bir ekonomiyi yansıttığını belirtirken, ekonomik toparlanma için Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. AB üyesi ülkelerin temsilcileri, Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,10 ile 110,98 dolar aralığının direnç, 109,22 ile 108,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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