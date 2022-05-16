Benzine zam gelecek mi? 16 Mayıs LPG, mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

LPG, mazot ve benzin fiyatları ne kadar? Akaryakıt zammı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri gibi etkenlerden dolayı akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Benzin ve LPG'ye zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, benzine zam gelecek mi? 2022 LPG, mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

BENZİN VE LPG'YE ZAM VAR MI?

NTV'nin haberine göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş, LPG'ye de 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları: