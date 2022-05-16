Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE-TÜFE oranları...
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaş zammı için önemli parametreler arasında yer alan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Bu süreçte Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti oranları da merak ediliyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE-TÜFE oranları...
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranları birçok maaş zammı için önemli etkenler arasında yer alıyor. Hal böyle olunca Mayıs ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE-TÜFE oranları...
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.
TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2022
YILLIK TÜFE'YE GÖRE 9 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu.
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.
AYLIK TÜFE'YE GÖRE 10 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 2 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %57,20, AYLIK %5,58 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?
Mayıs ayı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. Merkez Bankası tarafından konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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