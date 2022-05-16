Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE-TÜFE oranları...

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 9 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.