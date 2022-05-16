Milyonları ilgilendiriyor! İşçi başına 32 bin lira prim desteği





DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLARI İŞE ALANLARA NE KADAR TEŞVİK VERİLİYOR?

SOSYAL Hizmetler Kanunu kapsamında en az iki yıl süreyle hakkında korunma veya bakım tedbiri kararı uygulanan çocukların istihdamı konusunda iki yol izleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki serbest kadro ve pozisyonların toplamının binde biri bu çocukların istihdamı için ayrılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca her yıl belirlenen sayıda kişi kamuda işe yerleştiriliyor. Kamuda istihdam hakkından yararlanamayan için de özel sektöre ait işyerlerinde istihdam durumunda beş yıl süreyle prim desteği veriliyor. Bu yıl için 5 yılda bir kişi için verilen destek tutarı 97 bin 560 lirayı buluyor.