LUNA coin düşüş sürecek mi? LUNA coin ne zaman yükselecek, yükselir mi? Grafikli tahmin ve yorumlar...
LUNA coin düşüş sürecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan kripto para piyasasındaki çöküş 100 dolarları gören Terra Luna'da büyük bir deprem yarattı. Yatırımcılar luna coin için gelen yorumları yakından takip ediyor. Peki, LUN coin düşüş sürecek mi? LUNA coin ne zaman yükselecek, yükselir mi? Grafikli tahmin ve yorumlar...
LUNA coin düşüş sürecek mi? LUNA coin ne zaman yükselecek, yükselir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Luna coin ne kadar düştü? Sorusunun yanıtı kripto yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratıyor. Geçtiğimiz yıl zirvesini yaşayan kripto paralar bu defa tehlikeyi elinde tutuyor. Peki, LUNA coin düşüş sürecek mi? LUNA coin ne zaman yükselecek, yükselir mi? Grafikli tahmin ve yorumlar...
TERRA LUNA COİN SON DAKİKA
Yaşanan çöküşte UST'yi 1 dolara sabitlemek şu an için uygulanan çözümler arasında yer alıyor. Dip seviyede milyonlarca Luna alınacak. Bunun ne kadar devam edeceğini tahmin etmek zor. Uzun süre Luna'nın eski seviyelere gelemeyeceği uzman yorumları arasında bulunuyor.
LUNA COİN KAÇ DOLAR?
Dip seviyeyi gören Terra Luna coin fiyatı şu anda 1 dolar seviyesinde ilerliyor. 0,60 dolara gerileyen coinde küçük çaplı bir toparlanma yaşandığı söylenebilir.
LUNA COİN KAÇ TL?
Tüm para birimlerinde kripto para yatırımcısını üzen Terra Luna TL fiyatı 18,54 liradan işlem görüyor.
TERRA LUNA COİN NEDEN DÜŞTÜ?
ABD enflasyon verisi sonrası kripto paralarda dalgalanma yaşandı. Bir hafta önceye kadar 100 dolar üzerinde işlem gören Luna coin, bugün 1 dolar altına düştü. Sabit coinlerin düşüşünü engellemek için yapılan satışlar da arz talep dengesini bozdu ve birçok kripto parada düşüş yaşandı.
Aslında olay, Luna coine yapılan saldırıyla başladı. Asılsız satın alımlar ve yayılan korku sonucu, Terra'dan çıkmaya başlanıldı. Bunun sonucu sabit coinde düşüş gerçekleşti. Sabit coini bir dolarda tutmak isteyen yönetim, 750 milyon dolar değerinde Bitcoin bozdurdu. Korkunun küresele yayılması sonucu büyük yatırımcılar Luna'dan çekiliyor ve 120 dolar olan Luna bir anda bir doların altına düşüyor.
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