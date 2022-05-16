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Son dakika: Cari açık rakamları açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Cari açık rakamları açıklandı

Son dakika haberi... Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artarak 5 milyar 554 milyon dolara ulaştı.

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