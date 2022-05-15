Altay testlere başladı! Sırada seri üretim var | Üstün özelliklere sahip
Son dakika haberine göre: Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı ALTAY'da kullanılacak motor, tanka entegre edildi. Milli muharebe tankında motor düğümü çözülünce Altay'da testlere başlandı. Sırada seri üretim var. Uzmanlar “Zırh yetmiyor, aktif koruma şart” dedi.
Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı ALTAY'da kullanılacak motor, tanka entegre edildi. Testler devam ederken tankın seri üretimine iki yıl içinde başlanacak. Tanksavarlara karşı tankları koruma ve tank zırhlarının yanı sıra aktif koruma sistemleri de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda tanklar için hayati öneme sahip koruma sistemlerinden ASELSAN'ın geliştirdiği yerli Aktif Koruma Sistemi'nin (AKKOR) ALTAY'a da entegre edileceği öğrenildi.
Reaktif zırhların Javelin gibi tanksavar füzelerine karşı etkisiz olduğunu belirten savunma sanayi uzmanları, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta Rusların bu nedenle çok fazla tank kaybettiğine dikkat çekerek tanklarda aktif korumanın gerekliğine vurgu yapıyor. ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen AKKOR, 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturuyor. AKKOR, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tanksavar füzesini çok kısa sürede algılayacak özelliğe sahip. Yönlendirilecek fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak tehdidi etkisiz hale getirebiliyor.
YERLİ MOTOR HIZ KAZANDI
Öte yandan, ALTAY için yerli motorun geliştirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. 2018'de sözleşmesi uygulamaya giren Batu motoru ile tankın ilk prototipi geçtiğimiz aylarda kendini gösterirken, 1.500 beygir motor olarak çalışılan ALTAY motorunda transmisyon aşamasına gelindi. Motorun entegre olarak önümüzdeki yıl çalıştırılması planlanıyor.
ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP
GÜNÜMÜZÜN ve geleceğin muharebe şartlarına uygun olarak geliştirilen ALTAY ana muharebe tankı üretim projesi, 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atıldı.
Proje çerçevesinde ana yüklenici rolünü üstlenen BMC, sözleşme kapsamında 250 adet ALTAY tankı üreterek TSK'ya teslim edecek. ALTAY tankı kompozit malzemeden üretilip içinde yeni nesil zırh tipi barındırıyor. Tankın atış menzili 8 kilometre. 4 kişilik mürettebata (tank komutanı, nişancı, doldurucu, sürücü) sahip olan tankın, ağırlığı 65 ton. ALTAY, süspansiyon sistemi sayesinde keskin dönüşler ve üstün manevra kabiliyetine sahip olarak tasarlandı.
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