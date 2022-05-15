Altay testlere başladı! Sırada seri üretim var | Üstün özelliklere sahip









YERLİ MOTOR HIZ KAZANDI

Öte yandan, ALTAY için yerli motorun geliştirilmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. 2018'de sözleşmesi uygulamaya giren Batu motoru ile tankın ilk prototipi geçtiğimiz aylarda kendini gösterirken, 1.500 beygir motor olarak çalışılan ALTAY motorunda transmisyon aşamasına gelindi. Motorun entegre olarak önümüzdeki yıl çalıştırılması planlanıyor.





ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP

GÜNÜMÜZÜN ve geleceğin muharebe şartlarına uygun olarak geliştirilen ALTAY ana muharebe tankı üretim projesi, 2018 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle temelleri atıldı.