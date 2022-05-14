14 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Evde bakım yardımını yarın hesaplara yatırmaya başlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Evde bakım yardımını yarın hesaplara yatırmaya başlıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2022
ABONE OL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Evde bakım yardımını yarın hesaplara yatırmaya başlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA