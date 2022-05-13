Ucuz konut formülü
Son dakika haberine göre: Türk müteahhitlerinden ucuz konut için öneri geldi: Konut fiyatlarında arsa maliyeti belirleyici oluyor. Hazine arazileri düşük maliyetle müteahhide verilirse konut fiyatı yüzde 30 iner.
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı (TMB) Erdal Eren, konut sektörü için açıklanan paketin satışlara ivme kazandıracağını belirterek, "Bu, konut satışlarına ivme kazandıracak bir karar...
Yılda en az mevcut nüfus artışı ile 850 bin konut yapılması gerekiyor. Ancak 3-4 yıldır 400-450 bin üzerine çıkamadı. Arz daralması var. Bu yüzden fiyatlar yükseldi. TOKİ'ye verilecek destek de çok önemli. TOKİ bizlerden daha ucuza konut yapabildiği için dar gelirli konuta ulaşabiliyor. Arsa maliyetinden kaynaklı bu" dedi.
TMB üyeleri Cahit Karakullukçu, Başar Arıoğlu, Deha Emral, Erdem Tavas'ın da katılımıyla sohbet toplantısı düzenleyen Eren, kamunun Hazine arazilerini arsa haline getirip, müteahhitlere düşük maliyetlerle vermesi durumunda uygun fiyata konut üretilmesinin mümkün olduğunu anlattı. Eren, şöyle konuştu: "Arsa maliyeti eskiden yüzde 30'lar seviyesindeydi. Şu anda kat karşılığı işlerde arsa sahipleri yüzde 55 istiyor. Arsa fiyatı arttıkça konutun maliyeti de yükseliyor. Hazine arazileri düşük maliyetle verilse konut fiyatları yüzde 30 iner" diye konuştu.
İLAVE FİYAT FARKI BEKLİYORUZ
Kamu yatırımları için çıkarılan fiyat farkı kararnamesinin yaraya merhem olmadığını söyleyen Eren, şöyle konuştu: "24 Şubat'ta fiyat farkı çıktı. Bu ilave fiyat farkı 2021 yılının son 3 ayını kapsıyordu. Bunun yetersiz olması ve fiyatların artmaya devam etmesi nedeniyle girişimlerimizi sürdürdük. Nisan ayının başında Meclis'ten geçen torba yasada ilave fiyat farkı ve tasfiye hakkı yer aldı. Bu torba yasa ile iş ilerleme oranı yüzde 15 ve altı için tasfiye imkanı verildi. Mevcut sözleşmelere ne kadarlık ilave fiyat verileceği konusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bekleniyor. Hazırlıklar yapıldığına dair duyum alıyoruz. Umut ediyoruz ki konut paketi gibi güzel bir oran olur. Kamuya iş yapan meslektaşlarımız, fiyat farkı hesaplamalarında 0.90 olan B kat sayısının 2'ye çıkarılmasını istiyorlar. Biz bütçe gerçeklerini de dikkate alarak bu B katsayısının 1.20 olmasını istiyoruz."
KİEV'DEN TÜRK MÜTEAHHİTLERE TEKLİF
YURTDIŞI müteahhitlik hizmetlerinde 2021'i 30.7 milyar dolarlık iş hacmiyle bitirdiklerini belirten Eren, "Orta vadede 50 milyar dolar, 10 yılda ise 100 milyar dolarlık iş üstlenebiliriz. 1972'den bu yana Rusya'da 85 milyar dolarlık, Ukrayna'da toplam 9 milyar dolarlık iş alındı. Libya'da iç savaş çıktığında şantiyelerimiz talan edildi. Ukrayna'da şantiyelerimizin bir camı bile kırılmadı. Yerli çalışanlar gönüllü bekçilik yapıyor. Ruslar şantiyeye girse de 'Türk firmasıyız' dendiğinde 'işinize devam edin' deniyor. Şu ana kadar hiç ir şantiyemize halel gelmedi. Ukrayna devleti orada iş yapan bazı meslektaşlarımızı Kiev'deki 1- 2 köprünün hemen yapılması için davet etti" dedi.
TÜRK İŞÇİ GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLSUN
TÜRK müteahhitlerin yurtdışında Türk işçi çalıştırmak istediğini ancak bazı sorunlar yaşadıklarını anlatan Eren, "Vergisel bazı sorunlar ve mevzuatta sıkıntılar var. Türk işçiler hem Türkiye mevzuatına göre hem de iş alınan ülkenin mevzuatına göre değerlendiriliyor. Bu yanlış. Türk müteahhitler yurtdışında iş üstlendiklerinde Türkiye'de nasıl vergiden muaf tutuluyorlarsa, Türk işçiler de yurtdışında kazandıkları maaşlar için gelir vergisinden muaf tutulmalı" açıklamasında bulundu.
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