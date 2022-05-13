Ucuz konut formülü







İLAVE FİYAT FARKI BEKLİYORUZ

Kamu yatırımları için çıkarılan fiyat farkı kararnamesinin yaraya merhem olmadığını söyleyen Eren, şöyle konuştu: "24 Şubat'ta fiyat farkı çıktı. Bu ilave fiyat farkı 2021 yılının son 3 ayını kapsıyordu. Bunun yetersiz olması ve fiyatların artmaya devam etmesi nedeniyle girişimlerimizi sürdürdük. Nisan ayının başında Meclis'ten geçen torba yasada ilave fiyat farkı ve tasfiye hakkı yer aldı. Bu torba yasa ile iş ilerleme oranı yüzde 15 ve altı için tasfiye imkanı verildi. Mevcut sözleşmelere ne kadarlık ilave fiyat verileceği konusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bekleniyor. Hazırlıklar yapıldığına dair duyum alıyoruz. Umut ediyoruz ki konut paketi gibi güzel bir oran olur. Kamuya iş yapan meslektaşlarımız, fiyat farkı hesaplamalarında 0.90 olan B kat sayısının 2'ye çıkarılmasını istiyorlar. Biz bütçe gerçeklerini de dikkate alarak bu B katsayısının 1.20 olmasını istiyoruz."