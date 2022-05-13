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THY'den yurt dışı uçuş kararı: Uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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THY’den yurt dışı uçuş kararı: Uzatıldı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

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