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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Karadeniz, Avrasya'nın ticaret gölü olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Karadeniz, Avrasya’nın ticaret gölü olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Karadeniz, önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacak. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacak” dedi.

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