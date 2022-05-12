Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Bitcoin için flaş tahmin! BTC düşüş ne kadar sürecek? Güncel kripto para fiyatları...

Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? BTC düşüş ne kadar sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 kasım ayında 63 bin doları gören ve zirveyi gördükten sonra aşağı inmeye başlayan Bitcoin'in düşüşleri arasında dünya genelindeki enflasyon ve ABD faizlerini arttırması görülüyor. Bitcoin yatırımcıları düşüşün ne kadar süreceğini ve konu hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? BTC düşüş ne kadar sürecek? Güncel kripto para fiyatları...