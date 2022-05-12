Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Bitcoin için flaş tahmin! BTC düşüş ne kadar sürecek? Güncel kripto para fiyatları...
Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bitcoin son dönemin en sert düşüşünü yaşıyor. Konu hakkında tahminde bulunanlar ise düşüş ivmesinin bir müddet daha sürebileceğini belirtiyor. Dün gece yaşanan düşüşle birlikte Bitcoin dibi görmüş oldu. Peki, Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? BTC düşüş ne kadar sürecek? Güncel kripto para fiyatları...
Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? BTC düşüş ne kadar sürecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 kasım ayında 63 bin doları gören ve zirveyi gördükten sonra aşağı inmeye başlayan Bitcoin'in düşüşleri arasında dünya genelindeki enflasyon ve ABD faizlerini arttırması görülüyor. Bitcoin yatırımcıları düşüşün ne kadar süreceğini ve konu hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? BTC düşüş ne kadar sürecek? Güncel kripto para fiyatları...
BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Küresel hisse senedi piyasalarında düşüş hakim. Bitcoin her ne kadar merkez bankalarından ve büyük şirketlerden bağımsız olmaya çalışsa da hala tam otonoma sahip değil. Küresel ekonomideki enflasyon artışı sonucu Bitcoin'de düşüş gerçekleşti.
Aynı zamanda ABD merkez bankası FED'in faiz arttırması sonucu kripto paralarda düşüş gerçekleşti. Merkez Bankası dolar basımını azalttığı için aralık ayında ciddi düşüş yaşanmıştı.
Terra ağının kripto parası LUNA 1 günde yüzde 97 düşerken panik Bitcoin'e de nüksetti. Luna Foundation Guard, UST sabit coininin değerini 1 dolara yükseltmek için 1 milyar değerinde Bitcoin satınca, Bitcoin'in değeri düştü. UST kullanan borsalarda işlemler aksaklığa uğradı, LUNA hızlı şekilde düştü. Yüzde 100 oranında değer kaybettiği biliniyor.
BITCON DAHA NE KADAR DÜŞECEK?
Bitcoin'in 28 bin altına inmesi için panik satışlarının yaşanması bekleniyor. Panik satışları yaşanmazsa Bitcoin buradan 32 – 33 bin seviyesine yükselebilir. Bu seviye hala Bitcoin için yeterli bir seviye değil.
1 BITCON KAÇ TL?
1 Bitcoin şu an 476 bin 641 TL'den işlem görüyor. Bitcoin 31.134,70 dolardan işlem görüyor
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- Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Bitcoin için flaş tahmin! BTC düşüş ne kadar sürecek? Güncel kripto para fiyatları...
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