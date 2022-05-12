Tether’den son dakika açıklaması: Tether USDT coin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Tether USDT yorumları...

TETHER (USDT) NEDİR?

Tether (USDT), ABD dolarının sanal versiyonu olan bir stabil coindir. Değeri her zaman 1 USDT = 1 $ olarak sabit işlem görmektedir. Şirket piyasada bulunan her bir Tether (USDT) kripto para karşılığında kasasında 1 ABD doları olduğunu iddia etmektedir.

Tether, (USDT) kripto para birimi ERC-20 protokolüne bağlı blockchain üzerinden işlem yapmaktadır. Tether (USDT) kripto para birimi Tether Limited şirketi tarafından piyasaya 2015 yılında sürülmüştür. Kullanıcılar Tether (USDT) bakiyelerini blockchain sistemi ile transfer edebilir ve ERC-20 blockchain sistemine uygun sanal cüzdanlarda muhafaza edebilirler.