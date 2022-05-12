Tether'den son dakika açıklaması: Tether USDT coin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Tether USDT yorumları...
Kripto para piyasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki düşüş ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de Tether USDT oldu. LUNA'nın 1 milyar dolara yakın Bitcoin'i satmasının ardından kripto para piyasasında sert düşüş yaşandığı düşünülüyor. Konu hakkında Tether'den açıklama geldi. Peki, Tether USDT coin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? İşte Tether yorumları ve son gelişmeler...
Tether USDT coin neden düşüyor? Kripto para piyasasında son dakika hareketliliği sürüyor. Düşüş eğiliminde devam eden kripto para piyasasında yükselişin ne zaman olacağını merak eden yatırımcılar, Tether USDT hakkında araştırmalara başladı. 1 dolara karşılık gelmesi gereken Tether 0.89 dolara kadar düştü. Peki, Tether USDT coin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? İşte haberin detayları...
TETHER USDT NEDEN DÜŞTÜ?
Kripto para birimleri TerraUSD stablecoinin çöküşünün birçok popüler dijital tokenda kaçışı tetiklemesi nedeniyle düşüş yaşadı.
TETHER'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Tether CTO'su (Chief Technology Officer) Paolo Ardoino Twitter'dan yaptığı açıklamada yatırımcıların coini 1 dolar karşılığında satmaya devam edebileceklerini belirtti. Sabit koin gün içinde 94,55 cent'e kadar gerilemiş ve sonrasında 99 doların cent'in altına yükselmişti.
Bu hareket diğer bir büyük sabit koin olan Terra'nın yaşadığı düşüş sonrası kripto para piyasasında endişelere neden olmuştu.
TETHER (USDT) NEDİR?
Tether (USDT), ABD dolarının sanal versiyonu olan bir stabil coindir. Değeri her zaman 1 USDT = 1 $ olarak sabit işlem görmektedir. Şirket piyasada bulunan her bir Tether (USDT) kripto para karşılığında kasasında 1 ABD doları olduğunu iddia etmektedir.
Tether, (USDT) kripto para birimi ERC-20 protokolüne bağlı blockchain üzerinden işlem yapmaktadır. Tether (USDT) kripto para birimi Tether Limited şirketi tarafından piyasaya 2015 yılında sürülmüştür. Kullanıcılar Tether (USDT) bakiyelerini blockchain sistemi ile transfer edebilir ve ERC-20 blockchain sistemine uygun sanal cüzdanlarda muhafaza edebilirler.
TETHER NASIL ÇALIŞIR?
Tether ABD dolarının fiyat hareketini takip ediyor ve coin bir sabit coin olduğu için, Tether çok küçük varyasyonlar hariç olmak üzere 1 doların üzerinde ya da altında olamaz. Bu yüzden dolaşımdaki her Tether coini, aynı miktarda nakit ya da buna uygun bir finansal araçla destekli olmalıdır.
'ZAYIF ETHEREUM İHTİMALİ ARTIRIYOR'
Ethereum'un 2.400 dolarlık desteği kırdığına dikkat çeken Schiff "Ethereum'un 1.800 doları test etmesi muhtemel. Eğer Ethereum 1.800 doları test ederse Bitcoin'in 30.000 doların fazlasıyla altına inmeme ihtimali yok. Böyle bir düşüş beraberinde çöküşü getireceği için Ethereum'daki zayıflık Bitcoin'in çöküşünü yüksek ihtimalli bir sonuç haline getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in şişirdiği ekonomik balon hakkında bir fikri olmadığını belirten Schiff "12 yılıdır para bedavaydı ve Wall Street'te daha önce yapılmamış büyük hatalar yapıldı. Enflasyonla mücadele yeni bir finansal krize yol açacak" ifadelerini kullandı.
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