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Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 794 milyon dolar artarak 107 milyar 659 milyon dolara çıktı.

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