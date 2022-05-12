Delist olan coinler hangileri? Delist olan coinler açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Terra Luna, son dönemdeki performansıyla kripto para piyasasının yıldızı olmuştu. 120 dolar ile zirveyi görse de 9 dolar seviyelerine düşen LUNA için yapılan aramalar arttı. Peki, delist olan coinler hangileri? Delist olan coinler açıklandı mı, belli oldu mu? İşte açıklanan coinler...