Delist olan coinler hangileri? Delist olan coinler açıklandı mı, belli oldu mu? İşte açıklanan coinler...
Delist olan coinler hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Luna Coin yüzde yüze yakın değer kaybederek 1 doların altına düştü. 100 dolarları gören Terra Luna, büyük çöküşüyle birlikte kripto para borsasında da büyük etki yarattı. Yatırımcılar gelişmelerin ardından Luna coin delist mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Delist olan coinler hangileri? Delist olan coinler açıklandı mı, belli oldu mu? İşte açıklanan coinler...
Delist olan coinler hangileri? Delist olan coinler açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Terra Luna, son dönemdeki performansıyla kripto para piyasasının yıldızı olmuştu. 120 dolar ile zirveyi görse de 9 dolar seviyelerine düşen LUNA için yapılan aramalar arttı. Peki, delist olan coinler hangileri? Delist olan coinler açıklandı mı, belli oldu mu? İşte açıklanan coinler...
DELİST NE DEMEK?
Delist, listeden çıkarmak anlamına gelen bir kelimedir. Geleneksel borsalarda ve kripto para işlem platformlarında listelenen herhangi bir varlığın işlemden çıkarılması durumunda kullanılır.
LUNA DELİST OLUR MU?
LUNA'daki ani düşüş sonra Güney Kore'nin en büyük borsası olan Upbit, LUNA'daki düşüşe ilişkin açıklama yaparak, gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktardı.
Upbit açıklamasında, "Upbit, UST'de yaşananları yakından gözlemlemektedir. Dolara olan 1'e 1 bağlılık hala sağlanamamıştır. Bu durum, LUNA yatırımcılarının beklenmedik mali kayıplar yaşamalarına sebep olabilir" ifadelerini kullandı.
Borsanın LUNA'yı liste dışında bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.
LUNA COİN NEDEN DÜŞTÜ?
Bitcoin'in düşüşte olduğu dönemlerde stabil coin talebi artış gösterirken, artan taleple birlikte 1 dolar olması gereken stablecoin'lerin fiyatı 1 doları biraz geçiyordu.
Luna'nın stablecoin'i UST'de ise tam tersi oldu. Bitcoin'in 30 bin dolarların altını test etmesiyle UST'ye talep bir anda patlama yaşayınca yeterli arz sağlanamadı bu da LUNA'da beklenmedik düşüşe neden oldu.
TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon Luna Foundation Guard sabit coinin değerini yeniden 1 dolara yükseltebilmek için 750 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi, fakat beklenen yükseliş gerçekleşmedi.
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