Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne akdar oldu? Güncel altın yorumları

ŞEKER YATIRIM – ONS ALTIN YORUMU

Dün ABD enflasyonunun beklentilerden yüksek gelmesi piyasada bir hayli dalgalanmaya sebep oldu. Düşüşüne dün de devam eden EURUSD paritesi 1.05 desteğinde tutundu ve 1.0512 seviyesinden kapandı. 15.40'a dayanan USDTRY kapanışı 15.3035 düzeyinden yaptı. Ons altın ise tekrar 200 günlük ortalamasını test ettikten sonra bir miktar toparlandı ve 1852 dolardan günü sonlandırdı. Dün açıklanan verilere göre Çin'deki yıllık enflasyon %2.1 artarken, ÜFE ise %8 oldu. Bunun yanı sıra Almanya'daki enflasyon ise %7.4 ile beklentiler dahilinde geldi. ABD'de ise yıllık enflasyon %8.3, çekirdek enflasyon %6.2 ile beklentileri aştı. Beklenti aşılsa da önceki ay gelen %8.5'ten bir miktar iyileşme görüldü.