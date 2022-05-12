Altın fiyatları son dakika: 12 Mayıs gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne akdar oldu? Güncel altın yorumları
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Güne yükselişle başlayan gram altın, bugünkü kapanışta yönünü aşağı çevirdi. Jeopolitik riskler ve Çin'de Kovid-19 salgını tedbirlerinin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel bazda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğilimi devam ediyor. Bu kapsamda altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Peki, 12 Mayıs gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne akdar oldu? İşte güncel altın yorumları...
Altın fiyatları son dakika... Koronavirüs salgınıyla birlikte küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Yükseliş eğiliminde olan altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte altın fiyatlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 12 Mayıs gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne akdar oldu? İşte güncel altın yorumları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 12 Mayıs güncel altın fiyatları:
Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldiğini anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerinin arttığını kaydetti.
Sözle yönlendirmelerine dün de devam eden Fed yetkililerinden Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bankanın yeni verileri gözlemlemesi ve bunlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
TACİRLER YATIRIM ARAŞTIRMA YÖNETMENİ EKİN AKBAŞ - ALTIN YORUMU
Günlük grafiğinde Mart ayından bu yana sürdürdüğü düşüş kanalının (aşağıdaki grafikte kırmızı kanal) alt çizgisinden, yani kanal desteğinden yönünü aşağı çeviren ons altın, iki günlük düşüşün ardından dün yükseliş kaydetti ve kanal içerisinde kalmayı başardı. Bununla birlikte gün içerisinde 1858,16$ seviyesine kadar yükselen ons altın, günü 1852,50$ seviyesinden yükselişle tamamladı. Kısa vadeli görünüm açısından günlük grafikteki düşüş kanalının alt çizgisini destek bölgesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Kanal desteği bugün itibariyle 1830$ seviyesi yakınından geçiyor.
Ons altının günlük kapanış bazında 1830$ seviyesi üzerinde tutunması durumunda kısa vadede 1830$ – 1880$ bandında bir seyir görmeyi bekleyebiliriz. Ancak 1830$ seviyesinin altında bir günlük kapanış oluşması durumunda ise düşüşün 1800$ seviyesine doğru hız kazanabileceğini belirtmekte fayda var. Kısa vadeli teknik destek – dirençlere baktığımızda: Aşağı yönlü hareketlerde 1830$, 1815$,1808$ ve 1800$ seviyeleri destek konumundayken, yükselişlerde ise 1860$, 1872$ ve 1885$ dirençleri ön planda olacak.
ŞEKER YATIRIM – ONS ALTIN YORUMU
Dün ABD enflasyonunun beklentilerden yüksek gelmesi piyasada bir hayli dalgalanmaya sebep oldu. Düşüşüne dün de devam eden EURUSD paritesi 1.05 desteğinde tutundu ve 1.0512 seviyesinden kapandı. 15.40'a dayanan USDTRY kapanışı 15.3035 düzeyinden yaptı. Ons altın ise tekrar 200 günlük ortalamasını test ettikten sonra bir miktar toparlandı ve 1852 dolardan günü sonlandırdı. Dün açıklanan verilere göre Çin'deki yıllık enflasyon %2.1 artarken, ÜFE ise %8 oldu. Bunun yanı sıra Almanya'daki enflasyon ise %7.4 ile beklentiler dahilinde geldi. ABD'de ise yıllık enflasyon %8.3, çekirdek enflasyon %6.2 ile beklentileri aştı. Beklenti aşılsa da önceki ay gelen %8.5'ten bir miktar iyileşme görüldü.
Enflasyonun beklentileri aşmasıyla, Fed'in faiz artışlarında daha sert adımlar atacağı beklentisi piyasalarda sert satış, dolara doğru talep artışı görüldü. Sonrasında bir miktar sakinleşme görüldü. Beklentiyi aşan enflasyona rağmen Fed üyeleri 50 baz puanda ısrarcı olurken, açıklamalarında henüz 75 baz puanlık faiz artışının ufukta olmadığına işaret etti. Günü artıda tamamlayan sarı metalde alımların devam etmesi halinde 1864 seviyesine doğru yükselişler gözlenebilir. Buranın yukarı yönlü kırılması durumunda ise 1875 ikinci direnç noktası olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda 1840 ve 1821 destek noktalarına kadar geri çekilmeler görülebilir.
ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ SEDA YALÇINKAYA - ALTIN YORUMU
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1849 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün ABD'de enflasyon verisi %8,1 beklentilerin üzerinde %8,3 artışa işaret etti. Verinin ardından ons altında oynak seyirler izlenirken tahvil faizlerinde görülen kademeli geri çekilme ons altında kapanışta yükseliş getirdi. Beklentinin üzerine gelen TÜFE'ye karşın 8 ayın ardından ilk kez düşen TÜFE, Fed'in 75 baz puan faiz artırımına gitmeyeceğine yönelik beklentiler doğurdu. Aylık bazda TÜFE de %0,3 seviyesinde gerçekleşerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Daha şahin Fed beklentilerinin törpülenmesiyle dün ons altın günü yükselişle tamamladı. Bu sabah Dolar Endeksi 104 yakınlarında bulunarak ons altına baskı yaratırken 10 yıllıklar %2,90 ile nispeten sakin ve ons altındaki baskıyı hafifletiyor. Bugün veri kanadında ABD ÜFE verisi izlenecek. Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar da ons altın üzerinde etkili olabilir. Tahvil faizleri ve Dolar Endeksi de yakından izlenmeli.
Teknik Analiz: Ons altın dün, 200 günlük hareketli ortalamaya isabet eden 1834 seviyesini destek olarak kullandı ve gün içinde 2 kez bu seviyeden destek aldı. Değerli metalde 1834 üzerinde kalındıkça teknik açıdan yükseliş potansiyeli korunuyor ancak 1900 altında kalındıkça yükselişler tepki hareketi ile sınırlı kalacaktır. 1850 seviyesinin yakın direnç olarak takip etmekle beraber bu seviyenin kırılması halinde 1880 direncine doğru yükseliş söz konusu olabilir.
Dirençler: 1850 / 1880 / 1900
Destekler: 1830 / 1800 / 1780
VAKIF YATIRIM - ALTIN YORUMU
Bir süredir zayıf seyreden ons altında uzun vadeli trend destek bölgesi olan 1,830 seviyesinden tepki alımları izleniyor. Tepkinin devamı halinde 1,875 ilk direnç iken, 1,925 ana direnç olarak izlenebilir. Reel faizlerdeki mevcut seyir ile değerli metallerde ciddi bir yükseliş potansiyeli görmüyoruz. 1,830 desteğinin kırılması halinde tekrar aşağı yönlü sert fiyatlamalar görebiliriz.
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