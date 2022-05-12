Aile Destek Programı başvuruları başladı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlayacak?
Aile Destek Programı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları arasında yer aldı. Destek programından yararlanmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Programı başvuruları başladı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlayacak?
Aile Destek Programı başvuruları başladı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantının ardından yaptığı açıklamalar arasında Aile Destek Programı"na da yer verdi. Haziran ayında başlaması beklenen Aile Destek Programı hakkında detaylar merak edilmekte. Peki, Aile Destek Programı başvuruları başladı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlayacak?
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı hakkında şu bilgileri verdi;
"Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz"
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Aile destek programı Haziran'da başlayacak. Ancak programın içeriği hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Hangi bakanlık altında yardımların yapılacağı, yardımların kimi kapsayacağı merak edilen detaylar arasında.
AİLE DESTEK PROGRAMI KİMLERİ KAPSAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda bu program, dar gelirli vatandaşlara yönelik olacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Henüz bu konu hakkında bir açıklama gelmiş değil. Açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
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