Aile Destek Programı başvuruları başladı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantının ardından yaptığı açıklamalar arasında Aile Destek Programı"na da yer verdi. Haziran ayında başlaması beklenen Aile Destek Programı hakkında detaylar merak edilmekte. Peki, Aile Destek Programı başvuruları başladı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman başlayacak?