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TUSAŞ'tan yeni hamle! ANKA Kazakistan’da da üretilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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TUSAŞ’tan yeni hamle! ANKA Kazakistan’da da üretilecek

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin iç güvenlik ve sınır ötesi operasyonlarında başarıyla görev yapan ANKA, muharebe sahasındaki performansını ihracata da yansıtmaya başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA insansız hava aracı Kazakistan'da da üretilecek.

TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile ANKA İnsansız Hava Aracı, Kazakistan'da ortak olarak üretilecek. Üretimin yanı sıra bakım onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında iş birliği gerçekleştirilecek.


Kazakistan ile ihracat anlaşması imzalanan ANKA İnsansız Hava Aracı'nın Kazakistan'da üretilmesinin önü açıldı. ANKA İnsansız Hava Aracı'nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü haline gelecek Kazakistan'da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve Kazakistan'ın İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu.


İmzalanan mutabakat zaptı hakkında açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "ANKA'mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ANKA'mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRELİ ÜSTÜN PERFORMANSLA GÖKYÜZÜNDE

Elektro optik, kızılötesi, lazer işaretleyici, lazer mesafe bulucu kamerasıyla 1700 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip ANKA, 30 saati aşan süre havada kalabiliyor. 23 bin fit irtifada görev gerçekleştirebilen ANKA, 30 bin fit irtifa tavanına sahip bulunuyor.

250 kilometreyi aşan görüş hattı link menziliyle görev yapan ANKA, 350 kilogram faydalı yük taşıyor. ANKA, güçlü yerli motoru sayesinde uzun süreli görevlerde üstün performans sergiliyor.

'ANKA'LAR SERSERİ MAYINLARI BAŞARIYLA TESPİT ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insansız hava aracı ANKA-B'lerin radar sistemleri kullanılarak yapılan "serseri mayın tespit" denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizlerde sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B'lerin üzerinde bulunan SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde "serseri mayın tespit" denemeleri yaptığı belirtildi.

Söz konusu denemelerin başarıyla tamamlandığı bildirilen açıklamada, ANKA-B'lerin fotoğrafları da paylaşıldı.

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