SON DAKİKA! Tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi?

Son dakika... Kripto paralar çöktü mü? Son günlerde düşüş yaşayan Bitcoin ve diğer kripto paralardaki düşüşün nedeni araştırılıyor. Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen kripto piyasasında düşüş devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından yükselişin olup olmayacağı merak edilirken, düşüşün nedeni de gündemdeki yerini koruyor. Peki, tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi? Güncel gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte haberin detayları...

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması Bitcoin'in düşüşündeki temel etken olarak görülüyor. Bitcoin son 10 ayın en düşük seviyelerinde hareket ederken, diğer kripto paralarda da sert düşüşler yaşanıyor.

Öte yandan LUNA'nın Luna Foundation Guard sabit coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için yaklaşık 1 milyar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirmesinin ardından tüm kripto paralarda düşüş yaşandığı iddia edildi.