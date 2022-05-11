11 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! Tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi?

SON DAKİKA! Tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2022
ABONE OL
SON DAKİKA! Tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi?

Kripto para piyasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bitcoin başta olmak üzere diğer kripto para birimlerinde yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar düşüşün ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Kripto paralardaki düşüşün nedeni ise belli oldu. Peki, tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi? Güncel gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte son gelişmeler...

Son dakika... Kripto paralar çöktü mü? Son günlerde düşüş yaşayan Bitcoin ve diğer kripto paralardaki düşüşün nedeni araştırılıyor. Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen kripto piyasasında düşüş devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından yükselişin olup olmayacağı merak edilirken, düşüşün nedeni de gündemdeki yerini koruyor. Peki, tüm kripto paralar çöktü mü? 11 Mayıs kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin yükselecek, düşecek mi? Güncel gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte haberin detayları...

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması, riskli varlıklardan kaçış ve doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması Bitcoin'in düşüşündeki temel etken olarak görülüyor. Bitcoin son 10 ayın en düşük seviyelerinde hareket ederken, diğer kripto paralarda da sert düşüşler yaşanıyor.

Öte yandan LUNA'nın Luna Foundation Guard sabit coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için yaklaşık 1 milyar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirmesinin ardından tüm kripto paralarda düşüş yaşandığı iddia edildi.

BİTCOİN 10 BİN DOLARIN ALTINA DÜŞECEK Mİ?

ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Ethereum'dki zayıflığın Bitcoin'in çöküşünü 'yüksek ihtimalli bir sonuç' haline getirdiğini ifade etti. Bitcoin ise kısa süre 30.000 doların altını gördü, ardından 31.000 doların üzerine tırmandı.

Bitcoin kısa süreliğine ilk kez 30.000 doların altını gördü. 29.944 dolara kadar gerileyen Bitcoin buradan gelen tepki alımlarıyla yeniden 31.000 doların üzerine tırmandı.

Kripto para karşıtlığıyla tanınan ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff 30.000 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti.

ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını ve 10.000 doların altını görebileceğini belirtti.

Schiff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30.000 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi durumunda Bitcoin'in 'büyük ihtimalle' 10.000 doların altına gerileyeceğini belirtti.

"ZAYIF ETHEREUM İHTİMALİ ARTIRIYOR"

Ethereum'un 2.400 dolarlık desteği kırdığına dikkat çeken Schiff "Ethereum'un 1.800 doları test etmesi muhtemel. Eğer Ethereum 1.800 doları test ederse Bitcoin'in 30.000 doların fazlasıyla altına inmeme ihtimali yok. Böyle bir düşüş beraberinde çöküşü getireceği için Ethereum'daki zayıflık Bitcoin'in çöküşünü yüksek ihtimalli bir sonuç haline getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMCILARA ALTIN TAVSİYE ETTİ

Peter Schiff bunun yanında Fed'in faiz artırımlarının resesyona yol açıp enflasyonu düşürmeyeceğini belirterek "Yatırımcılar bunu fark ettiğinde altın yükselecek" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in şişirdiği ekonomik balon hakkında bir fikri olmadığını belirten Schiff "12 yılıdır para bedavaydı ve Wall Street'te daha önce yapılmamış büyük hatalar yapıldı. Enflasyonla mücadele yeni bir finansal krize yol açacak" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA