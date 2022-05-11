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0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi hesaplama

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi hesaplama

0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? Kamu bankaları tarafından sağlanacak 0,89 ve 0,99 konut kredisi için araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği konut kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, düşük faizli kredi kampanyasının hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 10 yıla kadar vadeli 2 milyon TL değerine kadar olan konutlar için uygulanacak düşük faizli konut kredisi kampanyasında detaylar araştırılmaya başlandı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilecek 0,89 ve 0,99 konut kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, konut kredisinin başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

0.99 KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 0,89 ve 0,99 konut kredisinin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından kısa süre içerisinde düşük faizli konut kredisi kampanyasının başlatılması bekleniyor. Krediye başvuruların başlayacağı tarih duyurulduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çekilecek kredilerde hesaplama şu şekilde:

Kredi tutarı: 100.000 TL
Aylık taksit: 1.427
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 13,09
Toplam geri ödeme (TL): 203.400

Kredi tutarı: 200.000 TL
Aylık taksit: 2.855
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.89
Toplam geri ödeme (TL): 342.600 TL

Kredi tutarı: 300.000 TL
Aylık taksit: 4.283
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.82
Toplam geri ödeme (TL): 513.960

Kredi tutarı: 400.000 TL
Aylık taksit: 5.711
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.78
Toplam geri ödeme (TL): 685.320

Kredi tutarı: 500.000 TL
Aylık taksit: 7.138
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.76
Toplam geri ödeme (TL): 856.560

Kredi tutarı: 600.000 TL
Aylık taksit: 8.566
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.75
Toplam geri ödeme (TL): 1.027.920

Kredi tutarı: 700.000 TL
Aylık taksit: 9.994
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.74
Toplam geri ödeme (TL): 1.199.280

Kredi tutarı: 800.000 TL
Aylık taksit: 11.422
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.73
Toplam geri ödeme (TL): 1.370.640

Kredi tutarı: 900.000 TL
Aylık taksit: 12.850
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.73
Toplam geri ödeme (TL): 1.542.000

Kredi tutarı: 1.000.000.000 TL
Aylık taksit: 14.277
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.72
Toplam geri ödeme (TL): 1.713.240

Kredi tutarı: 1.100.000.000 TL
Aylık taksit: 15.705
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.72
Toplam geri ödeme (TL): 1.884.600

Kredi tutarı: 1.200.000.000 TL
Aylık taksit: 17.133
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.72
Toplam geri ödeme (TL): 2.055.960

Kredi tutarı: 1.300.000.000 TL
Aylık taksit: 18.561
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.71
Toplam geri ödeme (TL): 2.227.320

Kredi tutarı: 1.400.000.000 TL
Aylık taksit: 19.988
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.71
Toplam geri ödeme (TL): 2.398.560

Kredi tutarı: 1.500.000.000 TL
Aylık taksit: 21.416
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.71
Toplam geri ödeme (TL): 2.569.920

Kredi tutarı: 1.600.000.000 TL
Aylık taksit: 22.844
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.71
Toplam geri ödeme (TL): 2.741.280

Kredi tutarı: 1.700.000.000 TL
Aylık taksit: 24.272
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.71
Toplam geri ödeme (TL): 2.912.640

Kredi tutarı: 1.800.000.000 TL
Aylık taksit: 25.700
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.70
Toplam geri ödeme (TL): 3.084.000

Kredi tutarı: 1.900.000.000 TL
Aylık taksit: 27.127
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.70
Toplam geri ödeme (TL): 3.255.240

Kredi tutarı: 2.000.000.000 TL
Aylık taksit: 28.555
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.70
Toplam geri ödeme (TL): 3.426.600

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