0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 10 yıla kadar vadeli 2 milyon TL değerine kadar olan konutlar için uygulanacak düşük faizli konut kredisi kampanyasında detaylar araştırılmaya başlandı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilecek 0,89 ve 0,99 konut kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, konut kredisinin başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, 0.99 konut kredisi ne zaman başlayacak? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank düşük faizli konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

0.99 KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 0,89 ve 0,99 konut kredisinin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından kısa süre içerisinde düşük faizli konut kredisi kampanyasının başlatılması bekleniyor. Krediye başvuruların başlayacağı tarih duyurulduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çekilecek kredilerde hesaplama şu şekilde: