11 Mayıs dolar yorumları: Dolar düşecek mi, yükselecek mi? 2022 güncel dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar ne kadar, kaç TL? Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle döviz kurlarında da dalgalanma yaşanıyor. Dolardaki son durumu merak eden vatandaşlar, uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Dün 15,2570 liradan işlem gören dolar, bugüne 15,3410 liradan başlamıştı. Peki, dolar düşecek mi, yükselecek mi? 2022 güncel dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Mayıs dolar yorumları...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

İşte güncel dolar kuru:

Dolar düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzman yorumları: