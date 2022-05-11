11 Mayıs dolar yorumları: Dolar düşecek mi, yükselecek mi? 2022 güncel dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
Dolar yorumları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün yüzde 1,1 artışla 15,2578'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 15,3310'dan işlem gördü. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL'de son durum araştırılmaya başlandı. Güncel dolar kuru ve dolar yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, dolar düşecek mi, yükselecek mi? 2022 güncel dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Mayıs dolar yorumları...
Dolar ne kadar, kaç TL? Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle döviz kurlarında da dalgalanma yaşanıyor. Dolardaki son durumu merak eden vatandaşlar, uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Dün 15,2570 liradan işlem gören dolar, bugüne 15,3410 liradan başlamıştı. Peki, dolar düşecek mi, yükselecek mi? 2022 güncel dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Mayıs dolar yorumları...
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
İşte güncel dolar kuru:
Dolar düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzman yorumları:
Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş- Dolar Yorumu
Türk lirası dün dolar karşısında %1,12 değer kaybederek GoÜ para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi konumunda yer alırken, USDTRY paritesinin ise 15,50 seviyesi üzerini test ettiği takip edildi. 15,50 üzerini test etmesinin ardından kur günü 15,25 civarından yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise gün içerisinde 700 baz puanın üzerine yükselmesinin ardından 695,96 baz puandan kapanırken, 10 yıllık tahvil faizi ise %23,51'e çıktı.
USDTRY paritesi bugün erken kotasyonlarda 15,33 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksinin ise kazançlarını koruduğu ve 103,80 seviyesinde bulunduğu izleniyor. Kurda günlük grafikteki yükseliş kanalını takip etmeye devam ediyoruz (aşağıdaki grafikte kırmızı kanal). Söz konusu kanalın alt ve üst çizgilerini göz önünde bulundurarak kısa vadeye ilişkin 14,80 – 15,80 bandını ön plana çıkarıyoruz.
Teknik göstergeler kurun 14,80 altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini, diğer yandan 15,80 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğini işaret ediyor. Bu noktada, dün 700 baz puan üzerini test eden CDS priminin kur üzerindeki yukarı yönlü risklere işaret ettiğini belirtmek gerekir.
Şeker Yatırım - Dolar Yorumu
USDTRY'de yükseliş hız kazandı ve 15.2325 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Yeni günde ise 15.30 seviyesi aşıldı. Ons altın ise 200 günlük ortalamasına dayandı ve dünü 1838 dolar düzeyinden kapattı. Dün açıklanan tek kritik data olan Almanya ZEW endeksi beklentilerden iyi gelerek -34.3 bine yükseldi. New York Fed Başkanı John Williams ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla işsizliği artırmadan enflasyonu düşüreceğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Joachim Nagel gelecek ay açıklanacak projeksiyonların enflasyonda yükselişe işaret etmesi durumunda faizlerin Temmuz'dan itibaren artırılması gerektiğini söyledi.
Yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL kurunun 15.2814 üzerindeki fiyatlamalarında Türk Lirası aleyhine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 15.3787 direnç noktası test edilebilir. Kurun olası geri çekilmelerinde ise 15.25 ve 15.0862 seviyeleri destek oluşturabilir.
Vakıf Yatırım - Dolar Yorumu
Dolar endeksinde güçlü seyir sürerken, Dolar/TL kurunda gelişmekte olan ülke para birimlerine benzer şekilde yukarı hareket görülüyor. Teknik olarak 15.00 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı yönlü oynaklık riskinin süreceğini düşünüyoruz. 15.00-14.75 olası aşağı yönlü hareketlerde destek olarak izleyeceğimiz seviyeler olacak.
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