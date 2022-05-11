LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Terra LUNA coine ne oldu, neden düşüyor? 119 dolardan 0,69 dolara geriledi

LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Son günlerde düşüş eğiliminde olan kripto piyasası bugün adeta kan gölüne döndü. Tüm mumların kırmızı yandığı kripto para piyasasında en çok dikkat çeken coinler arasında LUNA bulunuyor. Terra ekosisteminin yerel tokeni LUNA'nın sert düşüş yaşamasının ardından kripto yatırımcıları son durumu araştırmaya başladı. Peki, LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Terra LUNA coine ne oldu, neden düşüyor? İşte son gelişmeler...

119 DOLARDAN 0,69 DOLARA DÜŞTÜ

Mart ayında en yüksek 119,5500 dolara yükselen LUNA coin, son günlerde yaşadığı düşüşü bugün de sürdürdü. LUNA coin, 11 Mayıs 2022 tarihinde 0,69 dolara kadar düştü.

Geçtiğimiz hafta en büyük 10 kripto para arasına girmeyi başaran LUNA, bu sert düşüşün ardından 59. sıraya kadar geriledi.