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LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Terra LUNA coine ne oldu, neden düşüyor? 119 dolardan 0,69 dolara geriledi

EKONOMİ
SALİM DEMİRKIRAN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Terra LUNA coine ne oldu, neden düşüyor? 119 dolardan 0,69 dolara geriledi

LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Kripto para piyasasında düşüş eğilimi devam ediyor. Bitcoin 29 bin dolara kadar gerilerken, en çok araştırılan coinler arasında LUNA yer aldı. En yüksek 119 doları gören LUNA, gün içerisinde 0,69 dolara kadar geriledi. LUNA'daki bu sert düşüşün nedeni merak edilirken, fiyatlanmanın ne olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Terra LUNA coine ne oldu, neden düşüyor? İşte cevaplar...

LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Son günlerde düşüş eğiliminde olan kripto piyasası bugün adeta kan gölüne döndü. Tüm mumların kırmızı yandığı kripto para piyasasında en çok dikkat çeken coinler arasında LUNA bulunuyor. Terra ekosisteminin yerel tokeni LUNA'nın sert düşüş yaşamasının ardından kripto yatırımcıları son durumu araştırmaya başladı. Peki, LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Terra LUNA coine ne oldu, neden düşüyor? İşte son gelişmeler...

119 DOLARDAN 0,69 DOLARA DÜŞTÜ

Mart ayında en yüksek 119,5500 dolara yükselen LUNA coin, son günlerde yaşadığı düşüşü bugün de sürdürdü. LUNA coin, 11 Mayıs 2022 tarihinde 0,69 dolara kadar düştü.

Geçtiğimiz hafta en büyük 10 kripto para arasına girmeyi başaran LUNA, bu sert düşüşün ardından 59. sıraya kadar geriledi.

LUNA COİNE NE OLDU, NEDEN DÜŞÜYOR?

2018 yılında Singapur merkezli Terreform Labs tarafından yaratılan UST algoritmik sabit coin olarak tanımlanıyor. UST'yi diğer sabit coinler gibi bir rezerv para desteklemiyor. Terra'nın sabit kripto parası UST, bu haftaki toparlanma çabalarına rağmen gün sonuna doğru yeniden sabitliğini kaybederek 0,53 dolara kadar geriledi.

LUNA'nın ise UST'nin 1 dolara sabitlenebilmesi için 1 milyar dolarlık Bitcoin sattığı öğrenildi. Ancak LUNA'nın Bitcoin rezervlerini kullanması UST için başarı olmadı. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin ve LUNA başta olmak üzere kripto para piyasası sert düşüş yaşadı.

LUNA YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Terra kurucusu Do Kwon, Twitter aracılığıyla günlerdir yoğun şekilde UST için kurtarma planı için hazırlandıklarını ve planı açıklamaya yakın olduklarını söylese de, bu düşüşün ardından kripto yatırımcıların tedirginliği arttı.

Hemen şunu belirtelim ki, kripto paralarda herhangi bir dayanağı bulunmayan yorumlara itibar edilmemesi, yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerekiyor.

LUNA COİN NEDİR?

Güney Koreli firma Terraform Labs, 2018 yılında şirketin CEO'su olan Daniel Shin ve Kwon tarafından kuruldu. Luna coin, Tendermint ile oluşturulmuş bir Proof of Stake (PoS) blok zinciri altyapısı üzerinde çalışan algoritmik bir stablecoin platformudur. LUNA, Terra platformunun tokenidir ve fiyat istikrarı mekanizması olarak stabilcoinlerin (TerraSDR'ler) ihracında ve ayrıca stake etme ve ağ yönetişimi için kullanılır.

TerraSDR'lerin değerini ilgili sabitlenmiş para birimleriyle dengelemek için, kullanıcılar LUNA jetonlarını TerraSDR'ler karşılığında kullanabilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Terra'nın kararlılık mekanizması , kullanıcıların arbitraj faaliyetlerine bağlıdır. Örneğin, TerraKRW (Kore Wonuna sabitlenmiş TerraSDR) fiyatı, ikincil piyasalarda Kore Wonu karşısında 0.95:1.00'e düştüğünde, kullanıcılar borsalarda 95 KRW ile 100 TerraKRW satın alabilir ve bu jetonları Terra platformunda LUNA için kullanabilirler. 100 KRW değerinde jeton . 1 TerraKRW'nin fiyatı 1 KRW'nin üzerine çıkarsa, kullanıcılar Terra platformunda TerraKRW satın alabilir ve kar için borsalarda satabilir.

Terra protokolü, birim madencilik ödüllerindeki değişikliklere karşı çıkmak için işlem ücretlerini ve LUNA yakma oranını (1 milyar LUNA denge arzıyla) kullanarak tüm ekonomik koşullarda ağ katılımcıları için öngörülebilir ödüller elde etmeye çalışır.

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