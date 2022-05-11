11 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

THY'nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2022
ABONE OL
THY’nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

Türk Hava Yollarının (THY), yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü, ilk seferin yapıldığı Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Stavros Niarhos Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY Güney Avrupa Satış Müdürü Ömer Faruk Sönmez, THY Avrupa Satış Başkanı Harun Baştürk, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, THY'nin Yunanistan'dan Sorumlu Genel Müdürü Yavuz Akkaynak, Eleftherios Venizelos Havalimanı İletişim ve Pazarlama Direktörü Ioanna Papadopulu ile Türk ve Yunan davetliler katıldı.

THY’nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

Törende konuşan Olmuştur, "Uluslararası göklerde bayrağımızı 75 yıl önce dalgalandırmış olmanın gurunu yaşıyoruz." dedi.

THY’nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

Havacılığın modern ekonomi için önemine değinen Olmuştur, "Havacılık, dünya çapındaki tek hızlı ulaşım ağını oluşturur, ekonomik büyüme sağlar, iş imkanları yaratır, uluslararası ticaret ve turizme katkıda bulunur." diye konuştu.

THY’nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

Büyükelçi Özügergin ise THY'nin 1947'de Atina'ya yaptığı ilk yurt dışı seferi hatırlatarak, "Bu uçak, tarihte ilk kez iki ulus arasında bir hava köprüsü oluşturdu." dedi.

THY’nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

Özügergin, THY'nin ilk yurt dışı seferini Atina'ya yapmasının tek nedeninin teknik ve coğrafi olamayacağını belirterek, Ege'nin her iki yakasındaki Türk ve Yunan halklarının, karşı tarafın coğrafyasına, insanına ve kültürüne duyduğu ilginin de açık olduğunu kaydetti.

THY’nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

Papadopulu da Türk Hava Yollarının Eleftherios Venizelos Havalimanı aracılığı ile taşıdığı yolcu sayısının gitgide arttığına dikkati çekerek, bu rakamın 2019'da 500 bin yolcuya ulaştığını ifade etti.

THY’nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

Beş kıtada 128 ülkeye uçuş gerçekleştiren, dünyada en çok noktaya yolcu taşıyan havayolu olma özelliğine sahip THY, ilk uluslararası uçuşunu 12 Şubat 1947'de Ankara-İstanbul-Atina seferi ile gerçekleştirdi.

THY’nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

"TC-ABA" kuyruk kodlu DC-3 tipi uçakla yapılan ilk yurt dışı uçuş, 12 Şubat 1947'de saat 10.00'da Ankara'dan havalanıp İstanbul'daki yolcularını da alarak o dönem ismi "Hassani Airport" olan Atina Havalimanı'na hareket etti. Toplam 2 saat 40 dakika süren ilk yurt dışı uçuşunda dönemin Devlet Hava Yolları Genel Müdürü Osman Nuri Baykal da yer aldı.

THY’nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

THY'nin Atina'ya haftada 21, Selanik'e ise haftada 7 uçuşu bulunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA