THY’nin yurt dışı seferlerine başlamasının 75. yıl dönümü

Özügergin, THY'nin ilk yurt dışı seferini Atina'ya yapmasının tek nedeninin teknik ve coğrafi olamayacağını belirterek, Ege'nin her iki yakasındaki Türk ve Yunan halklarının, karşı tarafın coğrafyasına, insanına ve kültürüne duyduğu ilginin de açık olduğunu kaydetti.