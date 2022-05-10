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ABD'de benzin fiyatları rekor tazeledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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ABD’de benzin fiyatları rekor tazeledi

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,37 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 47'lik artış kaydetti

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