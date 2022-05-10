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Türk Hava Yolları 4 ülkeye girişte koronavirüs tedbirlerini kaldırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Türk Hava Yolları 4 ülkeye girişte koronavirüs tedbirlerini kaldırdı

Son dakika haberi... Türk Hava Yolları, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.

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