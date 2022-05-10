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Altın borsasında son durum ne? Kilogramı 920 bin liraya yükseldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Altın borsasında son durum ne? Kilogramı 920 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 920 bin liraya yükseldi. Gltının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

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