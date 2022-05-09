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THY uçuş ağını büyüttü! Dış hatlara 4 yeni bölge daha eklendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.05.2022
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THY uçuş ağını büyüttü! Dış hatlara 4 yeni bölge daha eklendi

Pandemi sonrası uçuş ve yolcu sayısını arttırmaya başlayan Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat eklerken, ABD'de Seattle yapılacak ilk uçuşun 27 Mayıs'ta olacağı açıklandı.

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