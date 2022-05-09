Dolar yükselir mi, düşer mi? 9 Mayıs güncel dolar yorumları | Dolar ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
Dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cuma günü yüzde 0,6 artarak 14,9494'ten kapanan Dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında bugün 14,9650'den işlem görmeye başladı. Dolar kuru gün içerisinde 15 liranın üzerini test etti. Bu gelişmelerin ardından güncel dolar yorumları araştırılmaya başlandı. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mayıs güncel dolar yorumları...
Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolarda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dolar güne yükselişle başladı. Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırdığını belirtiyor. Pekii, dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mayıs güncel dolar yorumları...
DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?
Uzmanlar, Çin'de salgın, Avrupa'da savaş ve küresel çapta yüksek faiz ortamının dolara olan talebi artırdığını belirterek, Fed'in enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolardaki yükselişi desteklediğini ifade etti.
DOLAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Küresel ekonomide, salgın ve savaş gibi enflasyonist baskıları besleyen gelişmeler karşısında finansal koşulların daha da sıkılaştırılacağı endişeleri gündemin odağına yerleşirken, artan dolar talebi ile yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksi birçok ülke para birimini baskılamaya devam ediyor.
Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler sürerken, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getirdi.
Söz konusu endişelere karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında gelecek aylar için beklenen 75 baz puanlık artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaları da para politikalarının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı.
Tartışmalar karşısında banka yetkililerinden "şahin" tonda açıklamalar gelirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bankanın enflasyonu frenleme mücadelesinde faiz oranlarını 75 baz puan yükseltmek de dahil olmak üzere hiçbir şeyi masadan kaldırmayacağını söyledi.
Analistler, Çin'de salgın, Avrupa'da savaş ve küresel çapta yüksek faiz ortamının dolara olan talebi artırdığını belirterek, Fed'in enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolardaki yükselişi desteklediğini ifade etti.
Bu hafta ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon verilerinin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, bu kapsamda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini kaydetti.
DOLARDA KADEMELİ YÜKSELİŞ HIZ KAZANDI
Küresel çapta dolar talebinin artması ile ABD'nin en önemli ticaret ortaklarının para birimlerine karşı doların değerinin ölçülmesinde kullanılan dolar endeksi salgın sürecindeki kayıplarını hızla telafi etti.
Dolar endeksi, ultra gevşek para politikalarının devreye alınmasının ardından 2020'de yüzde 6,7'lik kayıpla 90 kritik eşiğinin altını görmüş, geçen yılın ikinci yarısından itibaren ise küresel çapta ortaya çıkan tedarik zinciri problemleri ile kademeli yükselişe geçmişti.
Bu yılın başında Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin halihazırda yüksek seyreden enflasyonist baskıları daha da artırmasıyla merkez bankalarının para politikalarında normalleşme adımları resmi olarak başladı.
Bu adımlarla nisanda yüzde 4,9 artarak 103,9 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi, bugün 104,2'ye ulaşarak 20 yılın zirvesindeki seyrine devam etti.
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